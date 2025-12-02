Teladoc Health Ventas Salarios

La compensación total promedio de Ventas in United States en Teladoc Health varía desde $245K hasta $342K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teladoc Health. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $266K - $322K United States Rango Común Rango Posible $245K $266K $322K $342K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Consolidación Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años: 33 % se consolida en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Teladoc Health ?

