Teladoc Health Salarios

El salario de Teladoc Health varía desde $49,670 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $305,000 para un Arquitecto de Soluciones en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Teladoc Health. Última actualización: 9/1/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Informática de la Salud

Gerente de Productos
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $270K
Diseñador de Productos
Median $163K

Diseñador UX

Arquitecto de Soluciones
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Servicio al Cliente
$49.7K
Éxito del Cliente
$109K
Reclutador
$199K
Ventas
$294K
Gerente de Programas Técnicos
$204K
Investigador UX
$206K
Cronograma de Consolidación

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Teladoc Health, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33% se consolida en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se consolida en el 3rd-AÑO (33.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Teladoc Health es Arquitecto de Soluciones con una compensación total anual de $305,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Teladoc Health es $178,333.

