Tekion
  Salarios
  Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Bengaluru

Tekion Científico de Datos Salarios en Greater Bengaluru

La compensación de Científico de Datos in Greater Bengaluru en Tekion totaliza ₹1.14M por year para L3. El paquete de compensación year mediano in Greater Bengaluru totaliza ₹2.05M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tekion. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L1
Associate Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Data Scientist
₹1.14M
₹1.14M
₹0
₹0
L4
Staff Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Tekion, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Tekion in Greater Bengaluru tiene una compensación total anual de ₹3,729,194. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tekion para el puesto de Científico de Datos in Greater Bengaluru es ₹2,049,397.

Otros recursos