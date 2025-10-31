Directorio de empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in India en Tejas Networks totaliza ₹1.11M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tejas Networks. Última actualización: 10/31/2025

Paquete Mediano
company icon
Tejas Networks
Hardware Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹1.11M
Nivel
-
Salario base
₹1.11M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
1 Año
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Hardware en Tejas Networks in India tiene una compensación total anual de ₹1,140,725. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tejas Networks para el puesto de Ingeniero de Hardware in India es ₹1,110,316.

