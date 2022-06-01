Directorio de empresas
TEGNA
TEGNA Salarios

El salario de TEGNA varía desde $61,690 en compensación total por año para un Analista Financiero en el nivel más bajo hasta $65,325 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TEGNA. Última actualización: 11/23/2025

Analista Financiero
$61.7K
Ingeniero de Software
$65.3K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en TEGNA es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $65,325. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en TEGNA es $63,508.

Otros recursos

