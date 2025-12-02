Techstars Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Techstars varía desde $50.5K hasta $71.8K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Techstars. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio $57.4K - $68K United States Rango Común Rango Posible $50.5K $57.4K $68K $71.8K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Gerente de Programa contribuciones en Techstars para desbloquear! Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de vesting en Techstars ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Gerente de Programa ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.