Technology Innovation Institute Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United Arab Emirates en Technology Innovation Institute varía desde AED 329K hasta AED 467K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technology Innovation Institute. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$101K - $115K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
$89.5K$101K$115K$127K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Technology Innovation Institute in United Arab Emirates tiene una compensación total anual de AED 467,311. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Technology Innovation Institute para el puesto de Científico de Datos in United Arab Emirates es AED 328,702.

