Technisys
Technisys Contador Salarios

La compensación total promedio de Contador in Argentina en Technisys varía desde ARS 21.93M hasta ARS 30.02M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Technisys. Última actualización: 12/2/2025

Compensación Total Promedio

$18.1K - $21.4K
Argentina
Rango Común
Rango Posible
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Rango Común
Rango Posible

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Contador en Technisys in Argentina tiene una compensación total anual de ARS 30,021,179. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Technisys para el puesto de Contador in Argentina es ARS 21,928,513.

