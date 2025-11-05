Directorio de empresas
Teamworks
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • United States

Teamworks Ingeniero de Software Salarios en United States

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Teamworks totaliza $174K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Teamworks. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Teamworks
Software Engineer II
Richmond, VA
Total por año
$174K
Nivel
P3
Salario base
$161K
Stock (/yr)
$9.3K
Bono
$3.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Teamworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Teamworks in United States tiene una compensación total anual de $227,310. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Teamworks para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $164,400.

Otros recursos