Directorio de empresas
TDK
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

TDK Salarios

El salario de TDK varía desde $15,672 en compensación total por año para un Científico de Datos en el nivel más bajo hasta $256,275 para un Ingeniero de Materiales en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de TDK. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Hardware
Median $156K

Ingeniero ASIC

Ingeniero de Software
Median $166K

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero Mecánico
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Científico de Datos
$15.7K
Tecnólogo en Informática (TI)
$122K
Ingeniero de Materiales
$256K
Diseñador de Productos
$88.5K
Gerente de Productos
$106K
Gerente de Proyectos
$56.4K
Gerente de Programas Técnicos
$218K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at TDK is Ingeniero de Materiales at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $256,275. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDK is $138,853.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para TDK

Empresas relacionadas

  • Sony
  • KKR & Co
  • Moelis & Company
  • Visa
  • LendingClub
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos