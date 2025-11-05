Directorio de empresas
Tata Group
Tata Group Ingeniero Químico Salarios en Greater Amsterdam Area

La compensación total promedio de Ingeniero Químico in Greater Amsterdam Area en Tata Group varía desde €61.3K hasta €87.5K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Group. Última actualización: 11/5/2025

Compensación Total Promedio

€70.3K - €82.3K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€61.3K€70.3K€82.3K€87.5K
Rango Común
Rango Posible

Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Group, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Químico en Tata Group in Greater Amsterdam Area tiene una compensación total anual de €87,511. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Group para el puesto de Ingeniero Químico in Greater Amsterdam Area es €61,333.

