Tata Consultancy Services Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación de Arquitecto de Soluciones in India en Tata Consultancy Services varía desde ₹2.45M por year para C2 hasta ₹3.03M por year para C5. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹2.02M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel Agregar Comp Comparar Niveles

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono C1 Assistant Solution Architect ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C2 Solution Architect ₹2.45M ₹2.45M ₹0 ₹0 C3A Assistant Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C3B Associate Consultant ₹2.39M ₹2.3M ₹0 ₹98K Ver 2 Más Niveles

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.04M + ₹1.91M Don't get lowballed

Últimas Contribuciones de Salarios

​ Filtro de Tabla Suscribirse Agregar Agregar Comp Agregar Compensación

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( INR ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Recibe notificaciones de nuevos salarios Exportar DatosVer Empleos Disponibles

¿Trabajas en RR.HH. / Reclutamiento? Crea una oferta interactiva

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Tata Consultancy Services ?

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscríbete a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas . Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más → Ingresa tu Correo Electrónico Ingresa tu Correo Electrónico Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos Enviar Nuevo Título