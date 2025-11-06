Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Ireland

La compensación de Ingeniero de Software in Ireland en Tata Consultancy Services varía desde €47.6K por year para C2 hasta €77.9K por year para C3A. El paquete de compensación year mediano in Ireland totaliza €69.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono C1Y Assistant Engineer Trainee ( Nivel Inicial ) € -- € -- € -- € -- C1 Assistant Engineer € -- € -- € -- € -- C2 IT Analyst €47.6K €45.3K €0 €2.3K C3A Assistant Consultant €77.9K €75.5K €0 €2.4K Ver 4 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Tata Consultancy Services ?

