Tata Consultancy Services
  Ireland

Tata Consultancy Services Ingeniero de Software Salarios en Ireland

La compensación de Ingeniero de Software in Ireland en Tata Consultancy Services varía desde €47.6K por year para C2 hasta €77.9K por year para C3A. El paquete de compensación year mediano in Ireland totaliza €69.1K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Nivel Inicial)
€ --
€ --
€ --
€ --
C1
Assistant Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
C2
IT Analyst
€47.6K
€45.3K
€0
€2.3K
C3A
Assistant Consultant
€77.9K
€75.5K
€0
€2.4K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero DevOps

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Sistemas

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Tata Consultancy Services in Ireland tiene una compensación total anual de €86,016. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Ingeniero de Software in Ireland es €43,505.

Otros recursos