La compensación de Ingeniero de Software in Guadalajara Metropolitan Area en Tata Consultancy Services varía desde MX$262K por year para C1Y hasta MX$775K por year para C3A. El paquete de compensación year mediano in Guadalajara Metropolitan Area totaliza MX$399K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
MX$262K
MX$257K
MX$5.1K
MX$0
C1
MX$476K
MX$464K
MX$0
MX$12.4K
C2
MX$516K
MX$486K
MX$0
MX$30.1K
C3A
MX$775K
MX$747K
MX$0
MX$28.3K
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero de Sistemas
Desarrollador Web