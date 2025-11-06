La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en Tata Consultancy Services varía desde $81.9K por year para C1Y hasta $99.7K por year para C3B. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $85K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
$81.9K
$80.5K
$0
$1.4K
C1
$83.1K
$82.3K
$0
$750
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
$81.1K
$81.1K
$0
$0
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero de Software Frontend
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)
Ingeniero de Datos
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero DevOps
Ingeniero de Confiabilidad del Sitio
Ingeniero de Sistemas
Desarrollador Web