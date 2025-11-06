Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
  • Salarios
  • Analista de Ciberseguridad

  • Todos los Salarios de Analista de Ciberseguridad

  • Pune Metropolitan Region

Tata Consultancy Services Analista de Ciberseguridad Salarios en Pune Metropolitan Region

La compensación de Analista de Ciberseguridad in Pune Metropolitan Region en Tata Consultancy Services totaliza ₹655K por year para C1. El paquete de compensación year mediano in Pune Metropolitan Region totaliza ₹751K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹655K
₹655K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Ciberseguridad en Tata Consultancy Services in Pune Metropolitan Region tiene una compensación total anual de ₹783,718. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Analista de Ciberseguridad in Pune Metropolitan Region es ₹596,677.

Otros recursos