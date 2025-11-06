Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Consultor de Gestión Salarios en New York City Area

La compensación de Consultor de Gestión in New York City Area en Tata Consultancy Services varía desde $162K por year para C3A hasta $163K por year para C5. El paquete de compensación year mediano in New York City Area totaliza $155K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$162K
$149K
$0
$12.6K
C3B
Associate Consultant
$140K
$137K
$0
$3K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor de Gestión en Tata Consultancy Services in New York City Area tiene una compensación total anual de $190,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Consultor de Gestión in New York City Area es $143,000.

Otros recursos