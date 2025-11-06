Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Mumbai Metropolitan Region

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) in Mumbai Metropolitan Region en Tata Consultancy Services totaliza ₹406K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano Tata Consultancy Services Systems Engineer Mumbai, MH, India Total por año ₹406K Nivel L1 Salario base ₹406K Stock (/yr) ₹0 Bono ₹0 Años en la empresa 0-1 Años Años de exp. 0-1 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Tata Consultancy Services ?

