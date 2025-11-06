Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Mexico

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) in Mexico en Tata Consultancy Services totaliza MX$244K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano Tata Consultancy Services IT Support hidden Total por año MX$244K Nivel C1Y Salario base MX$244K Stock (/yr) MX$0 Bono MX$0 Años en la empresa 2-4 Años Años de exp. 2-4 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se consolida en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se consolida en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Tata Consultancy Services ?

