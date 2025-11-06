Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) in Greater Toronto Area en Tata Consultancy Services totaliza CA$114K por year para C3A. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$99.6K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$114K
CA$112K
CA$0
CA$2K
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Títulos Incluidos

Tecnólogo de la Información (TI)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area tiene una compensación total anual de CA$140,433. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) in Greater Toronto Area es CA$99,640.

Otros recursos