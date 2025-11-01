Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Tecnólogo de la Información (TI)

  • Todos los Salarios de Tecnólogo de la Información (TI)

Tata Consultancy Services Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

La compensación de Tecnólogo de la Información (TI) en Tata Consultancy Services varía desde ₹394K por year para C1Y hasta ₹998K por year para C3A. El paquete de compensación year mediano totaliza ₹516K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1Y
₹394K
₹394K
₹0
₹0
C1
₹476K
₹476K
₹0
₹0
C2
₹1M
₹888K
₹0
₹112K
C3A
₹998K
₹998K
₹0
₹0
Ver 4 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Tecnólogo de la Información (TI) ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Tecnólogo de la Información (TI)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Tecnólogo de la Información (TI) en Tata Consultancy Services tiene una compensación total anual de ₹1,563,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Tecnólogo de la Información (TI) es ₹514,049.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Tata Consultancy Services

Empresas relacionadas

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos