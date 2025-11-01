Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Eléctrico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Eléctrico

Tata Consultancy Services Ingeniero Eléctrico Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Eléctrico in India en Tata Consultancy Services varía desde ₹511K hasta ₹729K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹586K - ₹686K
India
Rango Común
Rango Posible
₹511K₹586K₹686K₹729K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero Eléctrico contribuciones en Tata Consultancy Services para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para buscadores de empleo como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero Eléctrico ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero Eléctrico en Tata Consultancy Services in India tiene una compensación total anual de ₹729,226. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Ingeniero Eléctrico in India es ₹511,081.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Tata Consultancy Services

Empresas relacionadas

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos