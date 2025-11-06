Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Científico de Datos Salarios en Greater Delhi Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Delhi Area en Tata Consultancy Services varía desde ₹944K por year para C1 hasta ₹863K por year para C2. El paquete de compensación year mediano in Greater Delhi Area totaliza ₹1.45M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/6/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
C1
Assistant Data Scientist
₹944K
₹944K
₹0
₹0
C2
Data Scientist
₹863K
₹863K
₹0
₹0
C3A
Assistant Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Tata Consultancy Services in Greater Delhi Area tiene una compensación total anual de ₹3,318,673. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Científico de Datos in Greater Delhi Area es ₹1,450,778.

