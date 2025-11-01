Directorio de empresas
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Operaciones de Servicio al Cliente Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Servicio al Cliente en Tata Consultancy Services varía desde ₹815K hasta ₹1.16M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Tata Consultancy Services. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹934K - ₹1.09M
India
Rango Común
Rango Posible
₹815K₹934K₹1.09M₹1.16M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Tata Consultancy Services, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



El paquete salarial más alto reportado para un Operaciones de Servicio al Cliente en Tata Consultancy Services tiene una compensación total anual de ₹1,162,184. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Tata Consultancy Services para el puesto de Operaciones de Servicio al Cliente es ₹814,522.

