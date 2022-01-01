Tango Salarios

El salario de Tango varía desde $42,210 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $92,852 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Tango . Última actualización: 10/12/2025