Swiss Re
  • Salarios
  • Cybersecurity Analyst

  • Todos los Salarios de Cybersecurity Analyst

Swiss Re Cybersecurity Analyst Salarios

El paquete de compensación mediano de Cybersecurity Analyst en Swiss Re totaliza CHF 147K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss Re. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 147K
Nivel
L3
Salario base
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 14.3K
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swiss Re?

CHF 134K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Cybersecurity Analyst en Swiss Re tiene una compensación total anual de CHF 176,288. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Swiss Re para el puesto de jobFamilies.Cybersecurity Analyst es CHF 149,108.

