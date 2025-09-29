Directorio de empresas
Swiss Re
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

Swiss Re Gerente de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in Switzerland en Swiss Re totaliza CHF 160K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiss Re. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swiss Re
Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Total por año
CHF 160K
Nivel
Senior Product Manager
Salario base
CHF 141K
Stock (/yr)
CHF 0
Bono
CHF 18.2K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swiss Re?

CHF 134K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Productos at Swiss Re in Switzerland sits at a yearly total compensation of CHF 361,157. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiss Re for the Gerente de Productos role in Switzerland is CHF 159,539.

