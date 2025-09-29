Directorio de empresas
Swiggy Gerente de Programas Técnicos Salarios

La compensación de Gerente de Programas Técnicos in India en Swiggy totaliza ₹60.1K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹61.7K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
TPM I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
TPM II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
TPM III
₹60.1K
₹46.2K
₹11.5K
₹2.4K
L9
TPM IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios
Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programas Técnicos en Swiggy in India tiene una compensación total anual de ₹180,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Swiggy para el puesto de Gerente de Programas Técnicos in India es ₹69,239.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Swiggy

