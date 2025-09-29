Directorio de empresas
Swiggy
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Productos

  • Todos los Salarios de Diseñador de Productos

Swiggy Diseñador de Productos Salarios

La compensación de Diseñador de Productos in India en Swiggy varía desde ₹59.3K por year para L7 hasta ₹53.2K por year para L8. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹45.4K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Agregar CompComparar Niveles
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
L6
Product Designer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
Product Designer II
₹59.3K
₹52.8K
₹6.5K
₹0
L8
Product Designer III
₹53.2K
₹53.2K
₹0
₹0
L9
Product Designer IV
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Ver 2 Más Niveles
Agregar CompComparar Niveles

₹160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₹30K+ (a veces ₹300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Diseñador de Productos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Productos en Swiggy in India tiene una compensación total anual de ₹86,773. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Swiggy para el puesto de Diseñador de Productos in India es ₹51,107.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Swiggy

Empresas relacionadas

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos