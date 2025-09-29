Directorio de empresas
Swiggy
Swiggy Consultor en Gestión Salarios

La compensación total promedio de Consultor en Gestión in India en Swiggy varía desde ₹179K hasta ₹251K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹194K - ₹226K
India
Rango Común
Rango Posible
₹179K₹194K₹226K₹251K
Rango Común
Rango Posible

₹160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Consultor en Gestión en Swiggy in India tiene una compensación total anual de ₹251,090. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Swiggy para el puesto de Consultor en Gestión in India es ₹179,350.

