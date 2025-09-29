Directorio de empresas
Swiggy
Swiggy Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in India en Swiggy varía desde ₹45.9K hasta ₹64.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹49.7K - ₹57.8K
India
Rango Común
Rango Posible
₹45.9K₹49.7K₹57.8K₹64.2K
Rango Común
Rango Posible

₹160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Swiggy in India tiene una compensación total anual de ₹64,231. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Swiggy para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in India es ₹45,880.

Otros recursos