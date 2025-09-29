Swiggy Analista de Negocios Salarios

La compensación de Analista de Negocios in India en Swiggy varía desde ₹16.3K por year para L6 hasta ₹70.8K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in India totaliza ₹19.2K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bono L6 Business Analyst I ₹16.3K ₹15.7K ₹290 ₹280 L7 Business Analyst II ₹32.3K ₹25.9K ₹5.9K ₹500 L8 Business Analyst III ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Business Analyst IV ₹70.8K ₹49.5K ₹21.3K ₹0 Ver 2 Más Niveles

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Consolidación Principal Alternativo 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones Options En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años: 25 % se consolida en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de vesting en Swiggy ?

