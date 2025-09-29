Directorio de empresas
Swiggy
Swiggy Operaciones Comerciales Salarios

La compensación total promedio de Operaciones Comerciales en Swiggy varía desde ₹89.9K hasta ₹125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swiggy. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹96.3K - ₹113K
India
Rango Común
Rango Posible
₹89.9K₹96.3K₹113K₹125K
Rango Común
Rango Posible

₹160K

Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Swiggy, Options están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Operaciones Comerciales na Swiggy é uma remuneração total anual de ₹125,254. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swiggy para a função de Operaciones Comerciales é ₹89,926.

