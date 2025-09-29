Directorio de empresas
Swift Navigation
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Productos

  • Todos los Salarios de Gerente de Productos

Swift Navigation Gerente de Productos Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Productos in United States en Swift Navigation totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swift Navigation. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swift Navigation
Senior Product Manager
San Francisco, CA
Total por año
$183K
Nivel
L6
Salario base
$160K
Stock (/yr)
$22.5K
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swift Navigation?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Gerente de Productos ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Productos at Swift Navigation in United States sits at a yearly total compensation of $222,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swift Navigation for the Gerente de Productos role in United States is $170,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Swift Navigation

Empresas relacionadas

  • Lob
  • NS1
  • Power Costs
  • GridPoint
  • SEI
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos