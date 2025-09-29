Directorio de empresas
Swayable
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Swayable Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Swayable totaliza $153K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Swayable. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Swayable
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$153K
Nivel
Senior Software Engineer
Salario base
$150K
Stock (/yr)
$2.8K
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Swayable?

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Ingeniero de Software hos Swayable in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $383,498. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Swayable for Ingeniero de Software rollen in United States er $150,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Swayable

Empresas relacionadas

  • Lyft
  • Snap
  • Facebook
  • Tesla
  • Google
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos