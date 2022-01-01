Directorio de Empresas
Stratasys
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Stratasys Salarios

El rango salarial de Stratasys oscila entre $54,270 en compensación total anual para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior y $224,661 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stratasys. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $81.5K
Analista de Datos
$64.7K
Ingeniero Mecánico
$54.3K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Diseñador de Productos
$132K
Gerente de Producto
$225K
Gerente de Programa Técnico
$201K
¿Falta tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Rolul cel mai bine plătit raportat la Stratasys este Gerente de Producto at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $224,661. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Stratasys este $106,584.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Stratasys

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Square
  • Google
  • Dropbox
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos