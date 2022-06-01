Directorio de empresas
STR
STR Salarios

El salario de STR varía desde $143,000 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el nivel más bajo hasta $205,774 para un Gerente de Proyectos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STR. Última actualización: 10/26/2025

Ingeniero de Software
Median $145K

Científico de Investigación

Científico de Datos
Median $160K
Ingeniero Mecánico
Median $143K

Gerente de Proyectos
$206K
Arquitecto de Soluciones
$196K

Cloud Security Architect

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en STR es Gerente de Proyectos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $205,774. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en STR es $160,000.

