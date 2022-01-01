Directorio de empresas
STORD
STORD Salarios

El salario de STORD varía desde $134,325 en compensación total por año para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más bajo hasta $271,350 para un Jefe de Gabinete en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de STORD. Última actualización: 10/26/2025

Ingeniero de Software
Median $167K

Ingeniero de Software Full-Stack

Jefe de Gabinete
$271K
Científico de Datos
$164K

Gerente de Productos
$202K
Gerente de Programas Técnicos
$134K
Cronograma de Consolidación

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En STORD, Otorgamientos de acciones/participación accionaria están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en STORD es Jefe de Gabinete at the Common Range Average level con una compensación total anual de $271,350. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en STORD es $167,000.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para STORD

