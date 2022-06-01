Stoneridge Salarios

Directorio de empresas
Stoneridge
El salario de Stoneridge varía desde $8,955 en compensación total por año para un Diseñador de Productos en el nivel más bajo hasta $66,317 para un Ingeniero Mecánico en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Stoneridge. Última actualización: 10/25/2025

Ingeniero de Software
Median $29.4K
Ingeniero Mecánico
$66.3K
Diseñador de Productos
$9K

¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Stoneridge es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $66,317. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Stoneridge es $29,428.

