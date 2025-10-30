Directorio de empresas
Stibo Systems
Stibo Systems Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Denmark en Stibo Systems varía desde DKK 724K hasta DKK 1.01M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Stibo Systems. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio

DKK 776K - DKK 914K
Denmark
Rango Común
Rango Posible
DKK 724KDKK 776KDKK 914KDKK 1.01M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Stibo Systems?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Stibo Systems in Denmark tiene una compensación total anual de DKK 1,008,424. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Stibo Systems para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Denmark es DKK 723,996.

