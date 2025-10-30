Stibo Systems Gerente de Ingeniería de Software Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ingeniería de Software in Denmark en Stibo Systems varía desde DKK 724K hasta DKK 1.01M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Stibo Systems. Última actualización: 10/30/2025

Compensación Total Promedio DKK 776K - DKK 914K Denmark Rango Común Rango Posible DKK 724K DKK 776K DKK 914K DKK 1.01M Rango Común Rango Posible

+ DKK 378K + DKK 580K + DKK 130K + DKK 228K + DKK 143K

