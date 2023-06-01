Directorio de Empresas
Standard Metrics
Standard Metrics Salarios

El rango salarial de Standard Metrics oscila entre $137,200 en compensación total anual para un Éxito del Cliente en el extremo inferior y $211,935 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Standard Metrics. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Servicio al Cliente
$139K
Éxito del Cliente
$137K
Gerente de Producto
$186K

Reclutador
$151K
Ventas
$157K
Ingeniero de Ventas
$179K
Ingeniero de Software
$157K
Gerente de Ingeniería de Software
$212K
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos