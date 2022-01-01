Squarespace Salarios

El salario de Squarespace varía desde $59,900 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el nivel más bajo hasta $478,333 para un Gerente de Ingeniería de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Squarespace. Última actualización: 11/30/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
15%
AÑO 1
25%
AÑO 2
30%
AÑO 3
30%
AÑO 4
En Squarespace, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
15% se consolida en el 1st-AÑO (15.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (25.00% anual)
30% se consolida en el 3rd-AÑO (30.00% anual)
30% se consolida en el 4th-AÑO (30.00% anual)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Squarespace, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
