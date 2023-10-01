Directorio de empresas
Spokeo
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa

Spokeo Salarios

El salario de Spokeo varía desde $148,500 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $228,850 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spokeo. Última actualización: 9/20/2025

$160K

Que Te Paguen Lo Justo, No Te Estafen

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $149K
Científico de Datos
$157K
Marketing
$163K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gerente de Productos
$229K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

أعلى وظيفة أجراً في Spokeo هي Gerente de Productos at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $228,850. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Spokeo هو $159,975.

Empleos destacados

    No se encontraron empleos destacados para Spokeo

Empresas relacionadas

  • Spotify
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Flipkart
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros recursos