Splunk Salarios

El salario de Splunk varía desde $51,822 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el nivel más bajo hasta $733,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splunk. Última actualización: 8/29/2025

$160K

Ingeniero de Software
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software Quality Assurance (QA)

Ingeniero Site Reliability

Gerente de Productos
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Ventas
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Gerente de Ingeniería de Software
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Diseñador de Productos
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Diseñador UX

Arquitecto de Soluciones
P4 $229K
P5 $282K

Arquitecto de Datos

Cloud Security Architect

Científico de Datos
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Gerente de Programas Técnicos
Median $224K
Analista Financiero
Median $145K
Gerente de Programas
Median $170K
Ingeniero de Ventas
Median $51.8K
Tecnólogo en Informática (TI)
Median $157K
Reclutador
Median $141K
Redactor Técnico
Median $145K
Gerente de Proyectos
Median $156K
Analista de Ciberseguridad
Median $425K
Contador
$252K

Contador Técnico

Gerente de Operaciones Comerciales
$147K
Analista de Negocios
Median $161K
Desarrollo de Negocios
$63.3K
Jefe de Gabinete
$371K
Servicio al Cliente
$229K
Analista de Datos
$167K
Recursos Humanos
$249K
Consultor en Gestión
$153K
Operaciones de Marketing
$162K
Gerente de Diseño de Productos
$481K
Operaciones de Ingresos
$200K
Compensaciones Totales
$241K
Investigador UX
$129K
Cronograma de Consolidación

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Splunk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:

  • 33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)

  • 33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Splunk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:

  • 25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Splunk es Gerente de Productos at the P7 level con una compensación total anual de $733,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Splunk es $227,427.

Otros recursos