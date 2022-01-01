Splunk Salarios

El salario de Splunk varía desde $51,822 en compensación total por año para un Ingeniero de Ventas en el nivel más bajo hasta $733,000 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splunk. Última actualización: 8/29/2025
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Splunk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 3 años:
33.3% se consolida en el 1st-AÑO (33.30% anual)
33.3% se consolida en el 2nd-AÑO (8.32% trimestral)
33.3% se consolida en el 3rd-AÑO (8.32% trimestral)
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Splunk, RSUs están sujetas a un cronograma de consolidación de 4 años:
25% se consolida en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se consolida en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)
25% se consolida en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)
