Splitit
Splitit Salarios

El salario de Splitit varía desde $111,401 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $392,000 para un Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splitit. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Gerente de Productos
$121K
Ventas
$392K
Ingeniero de Software
$111K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Splitit es Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $392,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Splitit es $121,284.

