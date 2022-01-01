Directorio de empresas
Splash Salarios

El salario de Splash varía desde $76,373 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $184,075 para un Gerente de Productos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Splash. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Éxito del Cliente
$111K
Gerente de Productos
$184K
Ingeniero de Software
$76.4K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Splash es Gerente de Productos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $184,075. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Splash es $111,440.

