Spirent Communications
Spirent Communications Salarios

El salario de Spirent Communications varía desde $87,063 en compensación total por año para un Operaciones de Marketing en el nivel más bajo hasta $201,000 para un Ingeniero de Ventas en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spirent Communications. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $135K

Ingeniero de Redes

Operaciones de Marketing
$87.1K
Gerente de Productos
$152K

Ingeniero de Ventas
$201K
Gerente de Ingeniería de Software
$164K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Spirent Communications es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $201,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en Spirent Communications es $152,471.

