Spire Global Salarios

El salario de Spire Global varía desde $94,186 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el nivel más bajo hasta $166,165 para un Gerente de Programas Técnicos en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spire Global. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Control
$108K
Ingeniero de Software
$94.2K
Gerente de Ingeniería de Software
$143K

Gerente de Programas Técnicos
$166K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Spire Global is Gerente de Programas Técnicos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $166,165. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spire Global is $125,494.

