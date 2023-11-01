Directorio de empresas
Spiral Scout
Spiral Scout Salarios

El salario de Spiral Scout varía desde $59,405 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el nivel más bajo hasta $107,185 para un Ingeniero de Software en el nivel más alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Spiral Scout. Última actualización: 9/19/2025

Analista de Negocios
$59.4K
Gerente de Proyectos
$61.5K
Ingeniero de Software
$107K

Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Spiral Scout is Ingeniero de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $107,185. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Spiral Scout is $61,511.

