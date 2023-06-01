Directorio de empresas
Soroban Capital Partners
¿Trabajas aquí? Reclama tu empresa
Principales Insights
  • Comparte algo único sobre Soroban Capital Partners que pueda ser útil para otros (ej. consejos de entrevistas, cómo elegir equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    Soroban Capital Partners LP is an investment firm that focuses on public and private companies in the Industrial Economy, Technology, Consumer, and Payments & Information Services sectors.

    https://sorobancap.com
    Sitio web
    2010
    Año de fundación
    45
    # de empleados
    $1M-$10M
    Ingresos estimados
    Sede principal

    Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscríbete a ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Saber Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Empleos destacados

      No se encontraron empleos destacados para Soroban Capital Partners

    Empresas relacionadas

    • Spotify
    • Facebook
    • Netflix
    • PayPal
    • Square
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros recursos